Ordinanza Protezione civile su vendita mascherine nelle farmacie

La Protezione civile ha emanato una Ordinanza che consente alle farmacie la vendita dei dispositivi di protezione individuale (DPI), tra cui sono comprese le mascherine, anche in confezioni singole. Con questo provvedimento si vuole tentare di dare una risposta efficace nella gestione della regolare distribuzione dei DPI da parte delle farmacie, in modo che l’acquisto di tali dispositivi possa essere garantito a tutti i cittadini. Oltretutto, in questo modo, si attua una strategia di prevenzione rivolta al contrasto di tutte quelle forme di mercato che causano un danno dei consumatori e una speculazione su tali prodotti.

Nell’Ordinanza sono indicati, inoltre, le modalità di sconfezionamento in sicurezza degli imballaggi, il prezzo massimo alla quale possono essere vendute le singole unità e le informazioni di base che le farmacie devono fornire al consumatore.

Di seguito la sintesi dei contenuti principali del provvedimento.

Cautele igieniche e …









