Mazara, quarto positivo al covid-19. Soccorsi 2 egiziani, a bordo nave ong spagnola, con sintomi di Coronavirus

Nell’ultimo report fornito questo pomeriggio dall’Asp di Trapani in merito al numero dei positivi da Covid-19 in Provincia è risultato che vi sarebbe un altro caso, il quarto, positivo al covid. Abbiamo appreso direttamente dall’Asp che si tratta di un caso che si aggiunge ai tre gia’ confermati da giorni; nei giorni scorsi era deceduto un 78enne mazarese.

Il nuovo caso invece riguarda un uomo rientrato in Città lo scorso 31 Marzo e da allora in autoisolamento a casa; al termine della quarantena è risultato positivo al tampone. “Non ci sarebbero timori -secondo l’Asp- per un focolaio cittadino”. La prassi prevede infatti che per tutti coloro i quali hanno raggiunto la Città da altre località sia prevista la quarantena obbligatoria, al termine della quale l’Asp prevede ad effettuare il tampone.

Altra notizia invece riguarda il …









Leggi la notizia completa