Marsala, auto contro trattore in via Mazara. Due feriti trasportati in ospedale a Trapani

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi in via Mazara a Marsala. A scontrarsi una Fiat Idea e un trattore.

L’impatto è avvenuto nei pressi della sala trattenimenti “Paradise”. Entrambi i due uomini alla guida dei due mezzi, sono stati trasportati da due ambulanze del 118, presso l’Ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, ma fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze.

Per quel che riguarda la dinamica, il trattore era in marcia in direzione Marsala e stava per svoltare a sinistra per immettersi in una stradina vicina alla sala trattenimenti, quando chi era alla guida dell’auto, in fase di sorpasso, si è trovato il mezzo davanti e non ha potuto evitare lo scontro, probabilmente a causa della velocità abbastanza sostenuta.

Sul posto, per i rilievi, i vigili urbani di Marsala che, per più di due ore hanno bloccato la strada per effettuare tutti i rilevamenti del caso e consentire …









