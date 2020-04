Mafia e massoneria in Sicilia, domiciliari per il funzionario regionale Lucio Lutri

Il gip del Tribunale di Palermo Claudia Rosini, accogliendo l’istanza avanzata degli avvocati Salvino Pantuso e Vincenzo Giambruno, ha disposto gli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto nei confronti di Lucio Lutri, 60 anni, funzionario dell’assessorato regionale all’Energia ed ex maestro venerabile della loggia massonica “Pensiero e azione” del Grande Oriente d’Italia, fermato con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa nell’ambito della maxi inchiesta Halycon – condotta dai carabinieri del Ros e della Compagnia di Licata – che avrebbe fatto luce sui legami tra Cosa Nostra, imprenditoria e massoneria.

Lutri si trovava in carcere dall’estate scorsa quando scattò il blitz. Si trova in regime di arresti domiciliari – riporta GrandangoloAgrigento -. Alla base del provvedimento di scarcerazione l’emergenza coronavirus, la sospensione sia dal servizio che dalle logge e la …









