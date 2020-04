L’Ail accanto ai pazienti oncoematologici di Pantelleria

L’Ail accanto ai cittadini e alle istituzioni di Pantelleria per rivendicare il diritto alle cure e alla salute, proprio in questo tempo di emergenza Covid-19.

L’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma scende in campo, offrendo anche il proprio contributo di assistenza, dopo le denunce di difficoltà di accesso alle cure per i malati oncologici (fra cui quelli ematologici) di Pantelleria, costretti a spostarsi a Trapani o Palermo. Una situazione grave che è stata oggetto di numerosi articoli giornalistici e anche del servizio di Stefania Petyx nella puntata del 16 aprile di “Striscia la notizia”.

«Sosteniamo le richieste dei cittadini e del sindaco di Pantelleria, perché è inconcepibile che persone affette da patologie così gravi siano assoggettate a viaggi difficili e dispendiosi per sottoporsi alle terapie necessarie – afferma il presidente di Ail nazionale, Sergio Amadori – Bisognerebbe creare un …









