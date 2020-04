La conferenza dei capigruppo delibera la ripresa dell’attività delle Commissioni Consiliari Permanenti

In questo periodo di emergenza i Capigruppo dei Gruppi Consiliari del Consiglio Comunale di Castelvetrano, con alto senso istituzionale non hanno mai smesso di portare avanti le attività seppur con tutte le limitazioni precauzionali che l’attuale pandemia ha imposto. Nel corso dell’ottava Conferenza dei Capigruppo dell’anno, la quarta tenutasi telematicamente, è stata all’unanimità decisa la ripresa delle attività delle Commissioni, che avverranno nel rispetto dei protocolli sanitari emergenziali. Le Commissioni consiliari permanenti, infatti, rappresentano, oggi più che mai, uno strumento imprescindibile per potere affrontare i problemi che l’impatto dell’attuale emergenza ha avuto sul nostro territorio. Tale decisione è stata presa con grande spirito di abnegazione affinché Castelvetrano sia messa nelle migliori condizioni per potere affrontare e superare questo momento così difficile.

