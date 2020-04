In Sicilia la “Fase 2” è più vicina: nuovo decreto con tante cose da poter fare subito – Balarm.it

In Sicilia la “Fase 2” è più vicina: nuovo decreto con tante cose da poter fare subito Balarm.itSicilia, Musumeci allenta la stretta: “Sì alla corsetta e domicili nei festivi” lasiciliaweb | Notizie di SiciliaConsegne a domicilio la domenica, jogging vicino casa: nuova ordinanza in Sicilia, cosa prevede Giornale di SiciliaVirus, in Sicilia nuovi 47 casi: Musumeci pensa a ordinanza che allenti restrizioni PalermoTodayCoronavirus in Sicilia, sì al jogging ma Sicilia e lo Stretto restano blindati La SiciliaVisualizza la copertura completa su Google News









Leggi la notizia completa