Il Pd Castelvetrano propone una serie di iniziative per la ripresa economica e sociale della comunità

Confermando la disponibilità del Partito Democratico e del gruppo politico UnitiXCastelvetrano ad una collaborazione utile ed efficace accanto all’Amministrazione Comunale nel difficile momento che la nostra Comunità sta attraversando, sia sotto l’aspetto sanitario che sociale ed economico, per quanto di competenza della parte politica che rappresentiamo, sentiamo la necessità nuovamente di sottoporre all’Amministrazione alcune considerazioni sugli interventi da adottare nella gestione dell’emergenza in corso e nel post emergenza:

Per quanto attiene l’individuazione dei destinatari delle erogazioni economiche di solidarietà alimentare, gestite secondo i criteri stabiliti con delibera di Giunta n. 61 del 02/04/2020, ribadiamo la necessità della consultazione permanente con i servizi territoriali dell’ASP (Centro di Salute Mentale,Consultorio Familiare, Neuropsichiatria infantile, SERT) e con le associazioni del terzo settore presenti sul territorio (Caritas, Cav, etc..) per individuazione della platea dei destinatari delle erogazioni …









