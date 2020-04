“Hanno sospeso le cure per i malati di tumore all’ospedale di Castelvetrano”

Sono un medico anestesista in pensione. Mia moglie purtroppo è una paziente oncologica che da più di 2 anni è in chemioterapia presso il Reparto di Oncologia dell’Ospedale di Castelvetrano.

Devo dire che la assistenza è sempre stata, sia dal punto di vista professionale che umano, eccellente.

Purtroppo da questa settimana è stata interrotta la terapia, almeno per i pazienti che realizzano terapia in vena presso i locali del reparto.

Non è dato sapere né il motivo né quando si ritornerà a somministrare la terapia.

Ovviamente questa situazione crea sia nei pazienti che nei loro cari sensazione di preoccupazione ed angoscia, ben sapendo che l’interruzione della terapia favorisce lo sviluppo della malattia.

Credo non sia una politica seria da parte della Direzione Strategica Aziendale non dare informazioni, giacché questo solo produce maggiore ansia e preoccupazione.

Sarebbe opportuno che ci venisse comunicato sia la motivazione (corrono …









