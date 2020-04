Fase 2, le proposte a Musumeci di “Diventerà Bellissima” Trapani

Il coordinamento comunale Diventerà Bellissima di Trapani ha inoltrato al presidente Nello Musumeci e all’assessore alla Sanità Ruggero Razza una nota con 3 proposte in vista della fase 2 della pandemia.

“Con l’intenzione di dare un nostro contributo alle decisioni da adottare per la fase 2, scrivono i componenti del Coordinamento comunale DB, Roberto Mollica, Marina Gipponi, Romina Scalabrino e Michele Graziano, abbiamo inviato questa nota su segnalazione di tanti cittadini. Alcune Regioni stanno valutando di aprire quanto prima gli esercizi commerciali e le aziende. La nostra Regione e le nostre città non hanno grandi aziende ma l’economia locale si regge con gli esercenti e gli artigiani, oltre alle piccole aziende locali. Inoltre notiamo come diverse Regioni abbiano permesso le “uscite” in solitaria nei pressi della propria abitazione. Altre (Veneto su tutte) hanno tolto il vincolo dei 200 metri, dando così fiducia al popolo dei runners. …









Leggi la notizia completa