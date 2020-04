Estate 2020, salta il Google Camp a Selinunte

Google Camp a Selinunte? Per quest’anno bye bye. Il coronavirus farà saltare anche il blindatissimo summit mondiale estivo che dal 2014 Google organizza in Sicilia. Per esprimere vicinanza alle comunità dell’Agrigentino e del Trapanese a cui l’azienda statunitense di Mountain View è particolarmente legata, il colosso donerà 100 mila euro al Banco alimentare della Sicilia e 70.000 mila euro al Parco archeologico di Selinunte per il restauro di alcune aree (ancora da individuare).

Il direttore del Parco archeologico di Selinunte, l’arch. Bernardo Agrò, si è detto dispiaciuto della scelta di Google, ma sta pensando anche al dopo Covid-19 per il Parco: «Una grande azione di mecenatismo – ha detto al Giornale di Sicilia – valore e sostegno nel segno del binomio Selinunte-Google, in una continuità d’azione che vede il Parco quale grande scenario per le attività …









Leggi la notizia completa