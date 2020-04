Domani su Primapaginacastelvetrano la diretta della messa per la festa di Maria S.S. della Salute

“Cari fratelli e sorelle devoti, nel segno del comune senso di responsabilità che ci è imposto dal nostro dovere di civico, abbiamo accolto in queste settimane, con pazienza ma con consapevole determinazione, i provvedimenti delle Autorità che ci hanno imposto una serie di forti limitazioni.

Lo abbiamo fatto perché ciascuno di noi era ed è tuttora chiamato a dare il suo personale contributo nella lotta alla diffusione della pandemia, che ha trovato nel distanziamento sociale e nella necessità di restare in casa l’unica arma possibile da utilizzare per arginare il contagio.

Tutto questo, come sapete, ha inciso inevitabilmente anche sulla vita della Chiesa. Sono forti nel nostro cuore le emozioni per le celebrazioni del Triduo Pasquale da me celebrate nella nostra chiesa parrocchiale deserta, solamente videotrasmesse via Social Network per tutti voi. Momenti che entreranno nella storia e resteranno come uno dei simboli …









