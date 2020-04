Coronavirus, positivo un infermiere nel reparto di oncologia dell’ospedale

Positivo un infermiere dell’unità operativa di oncologia dell’ospedale di Castelvetrano. L’indiscrezione, anticipata da Tp24, viene confermata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.

Tp24, infatti, ha raccolto la protesta di alcuni utenti, che negli ultimi tre giorni non sono riusciti purtroppo ad effettuare la terapia. Ed è l’Asp a spiegare che la chiusura dell’Unità Operativa di Oncologia Medica dell’ospedale “Vittorio Emanuele III” di Castelvetrano è stata dovuta al fatto che un operatore si è ammalato di Covid-19.

Le attività cliniche sono state sospese per tre giorni, dicevamo, perchè, è stato necessario provvedere alla sanificazione dei locali e all’esecuzione dei tamponi diagnostici su tutto il personale sanitario dell’unità operativa.

L’operatore sanitario, risultato positivo a seguito dei test eseguiti nel corso di indagini epidemiologiche di Salemi e che evidentemente ha contratto il virus in contesti esterni al presidio ospedaliero di Castelvetrano, è in quarantena nel proprio …









