Coronavirus, ospedale ”Vittorio Emanuele II”: L’Asp conferma che l’Unità Operativa di Oncologia è operativa

Nella giornata odierna era trapelata la notizia che le attività del reparto di Oncologia dell’ospedale Vittorio Emanuele II, fossero state sospese a causa della riscontrata positività da parte di un’operatrice sanitaria che prestava servizio presso detto reparto. Come è nostro costume abbiamo formulato il nostro quesito all’ufficio stampa dell’Asp ed abbiamo preferito attendere la risposta ufficiale dell’Asp di Trapani, prima di ingenerare il panico e diffondere notizie non avvalorate dall’ufficialità. In questi mesi abbiamo scelto di operare in questa maniera, rischiando di perdere il cosiddetto “scoop”, pur di poter garantire a chi ci legge un’informazione seria e documentata. Le lezioncine di morale un tanto al chilo o gli sciacallaggi li lasciamo ad altri, noi siamo altra cosa e chi sceglie e ci apprezza lo ha già capito.

Alessandro Quarrato



