Coronavirus, Italia: fine contagi il 18 Maggio. Ecco cosa accadrà

18 Maggio. E’ la data da segnare in agenda. Quel giorno, secondo gli esperti del governo, in Italia potremmo avere zero nuovi contagi, e così passare davvero alla nostra “nuova” normalità. In attesa di una possibile (secondo alcuni, scontata) seconda ondata di contagi nell’autunno inoltrato.

Osservando gli andamenti, è pensabile che la curva dei contagi sarà di fatto a zero entro la terza settimana di maggio.

Per la prima volta l’indice di contagio in Italia è sceso allo 0,8. Significa che ogni ammalato di Covid-19 contagia in media meno di un malato. In un video qua sotto c’è Angela Merkel che spiega bene quanto sia importante l’indice di contagio.

Da qui a un mese l’Italia potrebbe essere a zero (o quasi) contagi. Una previsione che conforta gli esperti sulla possibilità di uscire compiutamente dal lockdown lunedì 18 maggio.

