Coronavirus, calano ancora le terapie intensive. Il 94% dei nuovi malati è in Lombardia

Prosegue costantemente il calo dei ricoveri in terapia intensiva per il Coronavirus. Ad oggi sono 2.733, 79 in meno rispetto a ieri.

Di questi, 947 sono in Lombardia, 24 in meno rispetto a ieri. Dei 107.771 malati complessivi, 25.007 sono ricoverati con sintomi, 779 in meno rispetto a ieri, e 80.031 sono quelli in isolamento domiciliare.

E fa impressione il dato dei nuovi malati di Coronavirus in Italia. L’incremento dei malati rispetto a ieri si concentra quasi esclusivamente in Lombardia: su 809 in più in tutta Italia ben 761 vengono registrati nella regione più colpita dalla pandemia, oltre il 94%. E’ l’aumento più rilevante in Lombardia dal 12 aprile scorso, quando i nuovi malati erano risultati 1.007 in più.

E se fa impressione il numero dei nuovi malati in Lombardia fa altrettanto impressione quello dei morti totali in Italia. Sono, infatti, 23.227 le vittime dopo aver contratto il Coronavirus in Italia, con un aumento rispetto a ieri di 482. Ieri l’aumento …









