Coronavirus, aumentano i positivi a Salemi. Adesso sono 25

Sono 16 i cittadini di Salemi attualmente positivi al Covid-19. L’ultimo caso è stato registrato nelle scorse ore ed è comunque riconducibile a una realtà familiare che era già stata circoscritta nelle scorse settimane.

I casi scoperti dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono 25, su un totale di 155 tamponi eseguiti: tra questi si registrano 8 guarigioni e un decesso. Sono questi i dati più precisi e organici forniti dall’Asp di Trapani dopo che il Comune in una lettera inviata nei giorni scorsi aveva chiesto “un quadro più chiaro e completo” della situazione epidemiologica in città.

Le condizioni di salute dei 16 positivi sono complessivamente buone: nessuno di loro si trova infatti in terapia intensiva. Lo screening epidemiologico sulla città, intanto, proseguirà nei prossimi giorni con l’avvio dei test sierologici: una nota dell’assessorato regionale alla Salute ha precisato infatti che su un target di cittadini delle cosiddette ‘zone rosse’ …









