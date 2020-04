Coronavirus, 94 i casi in provincia. Alcamo 20, Salemi 16, Trapani 14, Valderice 13

Sono 94 i casi attuali di Coronavirus in provincia di Trapani.

Ecco come sono distribuiti nelle diverse città: Alcamo 20; Buseto Palizzolo 1; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 8; Erice 5; Gibellina 1; Marsala 4; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 16; Trapani 14; Valderice 13.

I ricoverati attuali sono sette e si trovano tutti al Covid Hospital di Marsala. Una persona è in terapia intensiva e sei si trovano al covid. In totale sono stati effettuati 3.163 tamponi (92 ieri), mentre i test sierologici su personale sanitario sono 2.215 (904 effettuati ieri).

I decessi sono 5. Le persone guarite e dimesse sono 22; trasferiti a Villa Zina 6. Dal Covid-hospital di Marsala sono 7 i dimessi e mentre

dal S.Antonio Abate sono 9: 3 guariti; 6 trasferiti a Villa Zina fino a completa negativizzazione. In isolamento domiciliare si trovano 12 negativizzati. I dimessi da Covid-hospital Marsala e Sant’Antonio Abate sono guariti e rientrati nei loro domicili privati.

