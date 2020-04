Castelvetrano, controlli dei Carabinieri. Arrestate due persone

Uno aveva violato gli arresti domiciliari, che sembra essere il colmo in questo periodo, l’altro è scappato all’alt dei carabinieri. Due persone sono state arrestate dai Carabinieri di Castelvetrano. Si tratta di Vincenzo Randazzo, con precedenti alle spalle, che è evaso dai domiciliari, e di Emanuele Favara, sorvegliato speciale, che ha tentato la fuga a piedi per le campagne per sfuggire ad un posto di blocco a Partanna. Ecco i dettagli nella nota dei carabinieri. Questi i dettagli.

Nei giorni scorsi i militari della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano, oltre all’ormai noto impegno in termini di contrasto alla diffusione del COVID-19 e alle attività di sostegno e vicinanza alla popolazione, hanno applicato due misure restrittive della libertà personale.

Il 14 aprile a Castelvetrano, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile – guidati dal Capitano Antonino Maggio – hanno tratto in arresto RANDAZZO Vincenzo, 52enne castelvetranese, disoccupato …









Leggi la notizia completa