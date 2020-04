Trapani, Prefettura: “Ecco cosa devono fare le attività che possono riprendere a lavorare”

Con il D.P.C.M. 10 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 aprile 2020 e in vigore dal 14 aprile 2020, sono state parzialmente modificate le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali.

Più esattamente, pur rimanendo ferma la distinzione tra le attività sospese, attività che proseguono e attività che per proseguire necessitano di effettuare una comunicazione al Prefetto territorialmente competente in base all’ubicazione della stessa attività, sono intervenute le seguenti variazioni:

è stato parzialmente modificato il novero delle attività liberamente consentite;

è stata parzialmente modificata la tipologia di attività per la prosecuzione/svolgimento delle quali occorre la previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente.

In particolare, sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la …









