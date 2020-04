Trapani, Agorà prosegue il restauro del dipinto della Cappella della Mortificazione

Coomtinua il restauro voluto dall’associazione culturale Agorà del dipinto della Cappella della Mortificazione nella Chiesa di San Domenico.

“In questo momento molto difficile per l’Italia e conseguentemente per la città di Trapani, vogliamo condividere con tutti i cittadini l’aggiornamento relativo ai lavori di restauro del dipinto della Cappella della Mortificazione, dipinto di metà 1500 – scrivono i responsabili di Agorà -. Grazie alla dottoressa Claudia Bertolino, proseguono anche da casa i lavori nell’ambito di un progetto condiviso con la Soprintendenza di Trapani e la Diocesi. Straordinarie le scoperte fino ad ora avvenute, con parti del dipinto che sono letteralmente riemerse grazie ai lavori effettuati e che prima non erano visibili. Nelle prossime settimane l’opera sarà ultimata e riconsegnata alla città”.

Cenni storici della Cappella – L'olio su tavola della Cappella della Mortificazione si trova nella sontuosa, bellissima, Cappella della









