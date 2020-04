Terrasini. Anziano rapinato e ucciso in casa: quattro arresti

In data odierna i Carabinieri della Compagnia di Carini hanno dato esecuzione, su disposizione della Procura di Palermo, ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nei confronti di 4 soggetti, di età compresa tra i 27 ed i 35 anni, tutti pregiudicati, domiciliati tra Terrasini e Carini: CUCCIARA DI LEO DONALD 15.101985; LA PERNA DARIO 28.5.1986; LO PICCOLO FRANCESCO 24.12.1986; POLIZZI GASPARE 01.05.1993

Il G.I.P., sulla base delle risultanze investigative raccolte, ha ritenuto sussistere a carico dei quattro gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di omicidio e rapina, aggravati e in concorso.

I fatti contestati nel provvedimento cautelare risalgono al 9 settembre 2019, a Terrasini, allorquando l’84enne Mercurio Nepa, detto Mike, ex imprenditore che per decenni aveva vissuto negli USA, venne trovato cadavere all’interno della propria abitazione, con la porta aperta, …









