Solidarietà e polemiche a Marsala. Il Sindaco risponde a Padre Fiorino

Solidarietà e polemiche a Marsala. Il sindaco Alberto Di Girolamo risponde a don Francesco Fiorino che, nei giorni scorsi, ha annunciato di lasciare il lavoro di coordinamento del gruppo di volontari a sostegno delle famiglie marsalesi in difficoltà a seguito della chiusura di tutte le attività economiche per il coronavirus. Una scelta, quella di Padre Fiorino, annunciata togliendosi qualche sassolino dalla scarpa.

Il sacerdote da anni impegnato nell’assistenza ai bisognosi ha parlato di “invidia e atteggiamenti perfidi di diffamazione e di ostacolo, insulti e accuse sterili tra diversi esponenti della politica locale”. Ha poi sottolineato l’inadeguatezza dei locali che sono stati riservati per lo stoccaggio dei beni di prima necessità da consegnare alle persone in difficoltà. Fiorino aveva chiesto di utilizzare il PalaSport, struttura con locali grandi da permettere le distanze di sicurezza tra gli operatori. Ma non gli è stato …









