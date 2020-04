Sicilia, il mistero della donna trovata morta vicino Bagheria

Il corpo avvolto nei sacchi neri dell’immondizia, sul ciglio della strada. E’ stata trovata così Maria Angela Corona, 47 anni, lungo la strada provinciale che collega Bagheria a Casteldaccia. Era scomparsa da tre giorni. Il corpo senza vita è stato anche aggredito dai cinghiali. A denunciare la sua scomparsa era stato il compagno della donna, un uomo di 69 anni.

L’autopsia non ha consentito di accertare le cause della morte ma i carabinieri che conducono l’inchiesta, coordinata dalla Procura di Termini Imerese, sono certi che si sia trattato di omicidio.

La donna lavorava come addetta alle pulizie in uno studio professionale, era stato il compagno a presentare la denuncia di scomparsa: l’uomo, sentito dai carabinieri, ha raccontato di averla cercata incessantemente.

“Ha saputo – raccontano alcuni suoi familiari – di una violenta lite che Angela avrebbe avuto con la nipote che accudisce il padre”.

Il litigio sarebbe avvenuto luned& …









