Sicilia: i migranti della Alan Kurdi al porto di Palermo per la quarantena, cambiando nave

I 146 ospiti a bordo della Alan Kurdi sono arrivati al porto di Palermo. Potranno trascorrere il periodo di quarantena sul traghetto della Tirrenia, Raffaele Rubattino.

Su indicazione della Guardia costiera, il trasferimento dei naufraghi avverrà nella baia di Palermo nelle prossime ore. La vicenda si è conclusa dopo 11 giorni, che le persone salvate in mare hanno dovuto trascorrere all’aperto sulla coperta della Alan Kurdi.

I migranti saranno accolti dai 22 operatori della Croce Rossa atterrati in città con un volo Atr42. Saranno sottoposti a tampone e quarantena.

Non ancora risolta, invece, la vicenda delle persone a bordo della nave Aita Mari: 36 migranti salvati nella sar maltese su indicazione del centro di coordinamento soccorsi di La Valletta.

In questo momento, la Aita Mari sta navigando verso la costa occidentale della Sicilia.











