Sicilia, c’è la finanziaria dell’emergenza. Ma è scontro Governo – opposizione

Il governo regionale presieduto da Nello Musumeci ha terminato la Finanziaria ed è stata trasmessa all’ARS.

Si attende che il parlamento siciliano la approvi. Un testo di 26 articoli, una finanziaria definita dallo stesso Musumeci “emergenziale”.

Tutte le risorse provengono da fondi extraregionali, c’è da fronteggiare una fortissima crisi economica, molte aziende sono crollate e tante altre faticheranno a riaprire. I Comuni sono in rosso, le famiglie hanno grandi difficoltà .

L’emersione di nuove sacche di povertà ha costretto gli Enti Locali a rivedere la distribuzione delle risorse e dei buoni spesa, l’emergenza è molto più grande di quella che viene raccontata e percepita dalla politica.

Le risorse regionali vengono distribuite per settori, la Scuola avrà 120 milioni di euro, cifra destinata alla formazione professionale, alla dispersione scolastica e per garantire i livelli occupazionali del settore, per potenziare









