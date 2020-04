Salemi. Una corona di fiori al cimitero comunale in memoria dei defunti

Salemi. Un omaggio floreale per commemorare i defunti, in un momento in cui l’accesso al cimitero non è consentito per via delle norme di contenimento al coronavirus.

Un’iniziativa questa, promossa dall’arciprete Don Vito Saladino e dall’Amministrazione comunale, per permettere ai propri cittadini di essere più vicini ai propri cari, attraverso la preghiera. Nella mattina di oggi infatti, alle 12, Don Vito, in compagnia del sindaco Domenico Venuti si recherà presso il Cimitero Comunale e deporranno un omaggio floreale in memoria dei defunti.

«In questa circostanza – afferma – Don Vito- desidero farmi vostro strumento. Attraverso le mie labbra intendo far risuonare le preghiere che voi offrite per i vostri cari. Accendendo un cero desidero prestarvi le mie mani perché ciascuno di voi possa, simbolicamente, posare un cero sulla tomba dei propri familiari defunti, segno di quella fede in forza …









Leggi la notizia completa