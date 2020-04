Poste Italiane: Prosegue il piano di riaperture degli Uffici Postali in provincia di Trapani

Rimangono in vigore le regole di sicurezza per l’accesso e le indicazioni di recarsi negli Uffici Postali solo per operazioni essenziali e indifferibili

Roma, 17 aprile 2020 – Prosegue il piano di riaperture degli uffici postali in provincia di Trapani. Dalla prossima settimana tornano operative le sedi di via Castelvetrano, via Libica e Fontanelle Casasanta; in provincia, riaprono gli uffici di Marsala 2 (corso Gramsci), Salemi (via Antonino Lo Presti) e le due sedi di Mazara del Vallo (via Emanuele Sansone e via Castelvetrano). Gli orari di apertura al pubblico erano stato temporaneamente rimodulati in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale.

Poste Italiane, anche nell’attuale fase di emergenza, continua a garantire a tutti i cittadini i propri servizi mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo e logistico, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle Istituzioni Locali. In virtù …









