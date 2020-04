Paceco, attivato conto corrente solidale “Emergenza Covid19”

L’Amministrazione comunale di Paceco, nell’ambito delle azioni di contrasto e contenimento dell’emergenza Covid-19, ha attivato un conto corrente di solidarietà, per il sostegno alimentare alle famiglie che si trovano in difficoltà a causa della pandemia.

Le donazioni, ad integrazione delle risorse economiche disponibili, potranno essere effettuate tramite bonifico bancario sul conto corrente “COMUNE DI PACECO – EMERGENZA COVID19”.

Le coordinate IBAN del conto sono: IT 30 Q 07601 16400 001049391046.

La causale da inserire è “Contributo di solidarietà – COVID19”.









