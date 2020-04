Non ha il Coronavirus l’uomo sbarcato dalla Costa Deliziosa a Marsala

Non ha il Coronavirus. E’ negativo al tampone l’uomo fatto sbarcare ieri al porto di Marsala dalla nave crociera Costa Deliziosa.

L’uomo, trasferito dalla nave alla terraferma con un tender, presentava difficoltà respiratorie ed è stato intubato a bordo. Poi è stato trasferito al Covid Hospital di Marsala come caso sospetto di Coronavirus. Questa mattina è arrivato l’esito del tampone, negativo al Covid-19. Si attende anche l’esito di un secondo tampone effettuato sul paziente. L’uomo, un pensionato di 78 anni a bordo della nave crociera da gennaio, quando è partita da Venezia per il giro intorno al mondo, ha presentato nei giorni scorsi sintomi di febbre e poi si è aggravato con gravi crisi respiratorie. E’ stato intubato a bordo della nave, e una volta arrivato a Marsala è stato ricoverato in terapia intensiva.









