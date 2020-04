Monsignor Mogavero: “Lo Stato aiuti in fretta famiglie e imprese o la mafia ne approfitta”

Sos del Vescovo di Mazara del Vallo in attesa di un «intervento pubblico decisivo» a favore delle realtà sociali ed economiche maggiormente travolte dagli effetti della pandemia

«In mancanza di un intervento decisivo da parte dello Stato, la criminalità organizzata, anticipando tutti, può immettere nel mercato forze lavoro e capitali acquisiti attraverso i propri traffici malavitosi, acquisendo attività e imprese e incrementando la propria incidenza nel tessuto produttivo del Paese», avverte monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo.

Nella benedizione pasquale il Papa ha messo in guardia dagli egoismi e dalle divisioni che rendono ancora più difficile l’emergenza sanitaria? «Nonna Europa» come l’ha chiamata Francesco nella sua visita a Strasburgo rischia di disunirsi in pandemia?

«Nelle situazioni problematiche la voglia di privato viene esasperata. Il pericolo rende più egoisti in quanto ciascuno cerca di trarsi …









