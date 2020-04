Marsala, tutti a guardare la Costa Deliziosa illuminata. E qualcuno è stato multato…

Ieri, davanti il lungomare di Marsala, fa bella mostra di se un gigante del mare, la Costa “Deliziosa”, della Costa Crociere. Di quello che sta accadendo a bordo ne abbiamo scritto ieri su Tp24.

La nave è ferma al largo di Marsala, e questa notte in molti non hanno resistito alla tentazione di vederla tutta illuminata e scattare qualche foto, come quella della nostra lettrice Bea, che vedete in questo articolo.

Purtroppo, però, qualcuno ha pensato bene di scendere in strada per ammirare la nave tutta illuminata. In diversi si sono ritrovati al molo del porto di Marsala. Intervenute le forze dell’ordine, sono scattate le multe per il divieto di assembramento previsto dalle attuali norme sul coronavirus.









Leggi la notizia completa