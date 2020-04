Marsala, la donna picchiata in strada. Se la vittima è la prima a dire: “Non è nulla”

La questione è complessa, arriva un video in redazione: un uomo per strada, in via Trapani, periferia nord di Marsala, strattona una donna che urla: “Aiuto”.

Lei finisce a terra. Lui non la molla. Le tiene il braccio, i capelli, un mazzo di paglia. Lei continua ad urlare. Si ferma un’auto, l’uomo scende per dare soccorso e viene picchiato dall’energumeno: trauma facciale.

Il fatto di cronaca viene reso pubblico, video compreso. Qui l’articolo.

Poche ore dopo riceviamo un messaggio, è la donna malmenata: “Salve sono la ragazza aggredita nel video vi prego cortesemente di levare la notizia….la discussione era degenerata per motivi personali e lo strattone datomi non era per alzarmi le mani bensì per togliermi dalla strada visto la macchina che ci stava venendo addosso. Vi prego di rispettare la mia privacy visto che non ho …









Leggi la notizia completa