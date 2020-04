Marsala, la brutta fine dei pontili dello Stagnone. Dopo la quarantena ecco cosa troveremo

Quando finirà tutto. Quando saremo liberi da questa quarantena. Quando sarà possibile uscire, e concedersi una passeggiata magari ammirando il tramonto, molti marsalesi sceglieranno sicuramente di andare allo Stagnone di Marsala.

E se farà abbastanza caldo, molti vorranno godersi quel mare, poggiare le proprie cose sui pontili, e farsi accarezzare i piedi dall’acqua bassa e calda dello stagnone. Potrebbero non fare tutto questo però. Quando finirà tutto potremmo trovare uno scenario desolante, è quello dei pontili dello Stagnone. Oggi, dopo un inverno nemmeno tanto aggressivo, i pontili dello stagnone sono sempre più ridotti all’osso.

E chissà che futuro avrà lo Stagnone, e i solarium in legno su cui in molti durante l’estate vanno a prendere il sole, a portare i bambini nelle acque basse della laguna.

Se lo chiede anche il gruppo di cittadini …









