Marsala, il sindaco Di Girolamo rassicura i cittadini: “Il paziente della nave è negativo”

Anche il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo, con un post sulla sua pagina facebook interviene sul caso dell’uomo fatto sbarcare ieri al porto di Marsala dalla nave crociera Costa Deliziosa, per rassicurare i cittadini del fatto che è risultato negativo al tampone, così come avevamo anticipato su tp24 (potete leggere qui).

“desidero rassicurarvi dicendovi che l’UOMO DELLA NAVE da crociera ricoverato ieri nel nostro ospedale è risultato NEGATIVO al COVID-19. È un’ottima notizia per il paziente e per tutti i passeggeri e il personale di bordo che, dopo ore di ansia, possono finalmente tirare un sospiro di sollievo e riprendere presto la navigazione per il luogo di destinazione.

Vi ricordo che la nave era salpata i primi di gennaio per fare il giro del mondo. Nelle ultime ore un passeggero ha avuto una crisi respiratoria grave e rischiava di morire, così dopo averlo intubato direttamente sulla …









