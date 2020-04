Marsala. Don Fiorino risponde al Sindaco: “Ci volevano mandare in un garage”

“Il locale in cui il sindaco ci voleva fare stoccare i beni alimentari per i bisognosi? Un garage della Polizia Municipale. Ecco perchè mi sono opposto”.

Don Francesco Fiorino replica alla nota del Sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo. Don Fiorino ha lasciato la direzione della distribuzione dei beni alimentari da donare alle persone bisognose, e per motivi di salute, ma anche perchè il suo gruppo di lavoro non poteva usufruire di un locale idoneo allo stoccaggio dei beni. Il sindaco con una nota ha risposto che non poteva dare loro il PalaSport, come richiesto, e che aveva offerto un “locale” del comando dei vigili urbani. Ma a quanto pare il “locale” era un garage. Ecco la nota di don Fiorino.

Con riferimento alla nota diramata dal Sindaco e ripresa da alcuni giornali e media, con riferimento a quanto da me affermato in ordine alla necessità









