La Sicilia deve ripartire. Otto deputati sollecitano “Fase 2”

“E’ il momento di sostenere l’avvio della Fase 2 e ciò senza indugio e con determinazione. Questo non significa assolutamente che l’emergenza sia finita ma è necessario iniziare a rimettere in moto l’economia regionale, già di per se in difficile stato a prescindere dall’emergenza coronavirus, gradualmente e nel rispetto della piena sicurezza, interpretando il nuovo DPCM per riaprire progressivamente alcune attività territoriali sul modello di quanto stanno attuando altre regioni, peraltro non nella nostre situazione pregresse”

Ad affermarlo sono i deputati regionali Luisa Lantieri, Marianna Caronia, Antonio Catalfamo, Giuseppe Compagnone, Giuseppe Gennuso, Giovanni Bulla, Stefano Pellegrino e Carmelo Pullara.

“Tutta una serie di attività – proseguono i parlamentari– che non richiedono assembramenti né spostamenti significativi come la manutenzione di ristoranti sulla spiaggia, chioschi e stabilimenti balneari, di natanti nei porti e nelle rimesse, …









Leggi la notizia completa