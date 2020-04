La Scuola di Gentile e il cretinismo economico

[di Francesco Saverio Calcara] Tralascio di commentare il profluvio di sciocchezze e di banalità, spesso frutto di maldestri copia-incolla, che con pena ho dovuto leggere a commento del ricordo del 76° anniversario dell’assassinio di Giovanni Gentile. Aveva proprio ragione Umberto Eco quando sosteneva che che il Web non ha inventato gli imbecilli, ma ha dato loro, semplicemente, lo stesso pubblico che hanno i premi Nobel.

E siccome la madre degli imbecilli è sempre incinta, è inutile ribattere, citando magari Benedetto Croce o Gianni Vattimo o Emanuele Severino, a gente che si riproduce a ritmo esponenziale e parla solo per stereotipi, per luoghi comuni, per sentito dire, per partito preso. Sarebbe inutile come il classico lavar la testa all’asino. Pure qualcosa voglio dirla, non tanto ai suddetti imbecilli, che sarebbe appunto tempo perso, ma a quanti, in virtù del fulminante assioma di Eco, potrebbero rimanere …









