In distribuzione i buoni spesa. Ecco l’elenco degli esercizi commerciali dove potranno essere spesi

Il Comune di Castelvetrano ha iniziato ieri mattina a chiamare le famiglie destinatarie dei buon spesa assegnati ai comuni con i fondi della Protezione Civile. Gli aventi diritto dopo il primo contatto telefonico, riceveranno la data e l’orario per recarsi, dotati di mascherina e guanti presso la sede del palazzo Informagiovani di Piazza Generale Cascino n°8. Intanto, sempre nella giornata di ieri, l’Amministrazione ha pubblicato sul portale istituzionale l’elenco delle attività commerciali aderenti all’attuazione di questa misura a sostegno alimentare:



Gruppo MARTINO | Via Giallonghi, 6 ‐ Castelvetrano 0924 459881

INTERSPAR | Via Caduti di Nassirya ‐ Castelvetrano 091 546632

Paghi Poco | Via Caduti di Nassirya ‐ Castelvetrano 0924 907070

CONAD | Via Roma, 73 ‐ Castelvetrano 0924 45721

CONAD Superstore | Via dei Templi km 74,600 ‐ Castelvetrano 0924 45721

Bonsignore Carni | Via Roma, 61 ‐ Castelvetrano 0924 905871

Il Centesimo | Via G. Gentile, 26 ‐ Castelvetrano 0934 632558

Il Centesimo | Via Caduti di Nassirya ‐ Castelvetrano 0934 632558

CRAI | Via Sapegno ‐ …









