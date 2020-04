Il video del commovente gesto dei cani che si aiutano a seppellire l’amico a quattrozampe

Le immagini possono parlare da sole. In una piccola fossa, giace senza vita un piccolo cane. Altri cagnolini spostano delicatamente la terra e ricoprono il corpo immobile. Un gesto davvero toccante ripreso in un video diventato virale che mostra un lato molto umano dei canidi. Considerando l’accaduto, si aprono diversi interrogativi. Per esempio, questo tipo di comportamento avviene, normalmente, tra i cani? Si tratta di un gesto istintivo? O, magari, frutto di secoli di convivenza accanto agli esseri umani? Cerchiamo di approfondire l’argomento in questo articolo. I cani sono particolarmente sensibili alle emozioni umane, secondo uno studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, rafforzando l’idea che il cane è il miglior amico dell’uomo. Ricercatori inglesi hanno dimostrato che il comportamento dei cani è cambiato per comunicare meglio con gli esseri umani La ricerca, condotta dagli …









