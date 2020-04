Fra cielo e terra

Un confronto fra cielo e terra s’è avviato

La nostra radio canta vecchie canzoni dimenticate

Nel cuore tornano ricordi di amori lasciati a metà

Quando eravamo ragazzi e ci piaceva il fresco della notte

Abbracciati come fiori in un balcone senza luce.

Nel cielo si cercano stelle

e questa notte di luna piena

gli assenti sono tanti

sono troppi

e li portano via coi camion dei soldati.

Noi vecchi amici ora torniamo e vorremmo gridare

Svegliare l’ultimo Dio che visse d’amore

E che ora non c’è

mentre attraversiamo la strada che sale verso il cielo.

Forse è l’ultimo suo dono questo covid-19

Come un angelo che salda la terra e il suo futuro

ai nostri figli

Rimasti a guardare il cielo

Quasi in attesa di una voce e di un’altra vita fra …









