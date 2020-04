Diritto allo studio, in arrivo 3 mil. di euro per i fuorisede in Sicilia

ERSU PALERMO PROCEDE, INTANTO, AL PAGAMENTO DI ALTRI BENEFICI PER 4,6 MIL. DI EURO

L’ERSU Palermo si avvia a gestire – per conto dell’assessorato regionale dell’Istruzione – la piattaforma informatica del bando regionale riservato agli studenti siciliani universitari e afam (conservatori e accademie) rimasti fuori sede (in Italia) durante il periodo dell’emergenza Covid-19, mentre l’Ersu Catania gestisce l’applicativo per gli studenti siciliani che studiano all’estero:

un bando che ha una dotazione complessiva di 4 milioni di euro e che l’assessorato regionale dell’Istruzione e formazione professionale ha pubblicato ieri sul sito istituzionale della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it).

Gli Ersu siciliani – parallelamente – stanno utilizzando anche lo stanziamento di 3 milioni di euro varato nello specifico dal governo regionale per fronteggiare la grave situazione emergenziale economica: in arrivo, infatti, l’erogazione di …









Leggi la notizia completa