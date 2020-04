Covid-19, con l’auspicio che al più presto l’Italia possa gridare “Vittoria”: pubblichiamo la Poesia dell’insegnate Aiello

Da circa due mesi L’Italia sta vivendo una situazione tragica e luttuosa; combatte da ogni fronte con un nemico acerrimo e invisibile che incute paura.

Mai come in questo momento, c’è bisogno di solidarietà, compattezza, condivisione e unità d’intenti.

Il confronto fra le varie forze presenti nel nostro territorio e il loro stesso operato capillare ci fa ben sperare in un esito positivo.

L’auspicio che al più presto l’Italia possa gridare:

VITTORIA!!!

Buona vita a tutti.

COVID-19 INFAME SCONOSCIUTO

Insegnate Maria Anna Aiello









