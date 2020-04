Coronavirus, sequestrati in Sicilia altri 195 flaconi di falso disinfettante per le mani

195 flaconi di detergente per le mani posti in vendita come disinfettante in un negozio di detersivi di Capaci, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Carini.

Il prodotto, un semplice detergente per le mani, non ha infatti le reali qualità biocide. La qualità battericida, cioè la capacità di eliminare i germi e i virus del prodotto posto in vendita, etichettato “esclusivamente per uso professionale”, deve essere appurata a mezzo di approfondite analisi chimiche e comprovata da una specifica autorizzazione ministeriale prima di essere immesso in commercio. Tale indicazione è importante per escludere sia potenziali rischi per la salute pubblica sia al fine di evitare che i clienti vengano semplicemente indotti in errore a seguito delle mendaci indicazioni riportate sulla confezione.

I militari hanno proceduto a sequestrare la merce in vendita e a segnalare il titolare dell’impresa alla locale Autorità …









