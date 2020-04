Coronavirus: online il bando per universitari siciliani fuorisede

E’ disponibile online il bando riservato agli studenti universitari e afam (conservatori e accademie) siciliani che studiano per l’anno accademico 2019/2020 nelle altre regioni italiane o all’estero e che abbiano un reddito ISEEU non superiore a 23.500 euro.

L’avviso si può consultare sia sul sito della Regione Siciliana:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/pls/portal/docs/151211677.PDF?fbclid=IwAR3i60KQgI5D0U3c1S3XwjhRv6TTl-9Gspv0_tb-t0CfW3YKRiK-SOLS2h4

Consultabile anche attraverso i siti dei quattro Ersu siciliani: www.ersupalermo.it, www.ersucatania.it, www.ersumessina.it e www.ersuenna.it.

La domanda potrà essere presentata, esclusivamente online, dal giorno 30 aprile ed entro le ore 14 di giorno 15 maggio 2020, sul sito www.ersupalermo.it per quanto riguarda gli studenti che studiano nelle altre regioni italiane, mentre i siciliani che studiano all’estero dovranno inoltrare …









