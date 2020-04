Coronavirus, in provincia di Trapani sono più di 32mila le domande per le 600 euro

In provincia di Trapani sono 32.868 le domande di indennità da 600 euro.

L’Inps regionale ha reso noti i dati siciliani. Dal report si puo’ evincere che sono 357.445 al momento le domande presentate nell’Isola, l’8,82% sul dato nazionale che ammonta a 4.053.027, di cui 236.040 in pagamento (9,40%), e 38.199 sottoposte e verifica dell’Iban (6,56%).

In testa la provincia di Catania con 75.918 istanze; seguono Palermo con 63.489 e Messina con 47.589. Ad Agrigento 36.508; a Caltanissetta 17.842; a Enna 12.877; a Ragusa 40.555; a Siracusa 29.799 e Trapani 32.868.









