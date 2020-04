Coronavirus, 60 positivi tra i rientrati in Sicilia dal Nord

Sono 60 in totale i positivi tra coloro che hanno fatto ritorno in Sicilia portando con sé il Coronavirus, su 6.000 tamponi già esitati. In percentuale 1 su 100.

È il primo bilancio dell’importante misura a cui la Regione Sicilia ha affidato gran parte della strategia di contrasto al contagio. L’operazione non è ancora completa, perché sono quasi 15 mila le persone che le Asp provinciali devono controllare. Si tratta di siciliani che nell’attesa del tampone sono stati e devono restare in quarantena.

Uno su cento dunque, fra i siciliani rientrati nell’Isola nel corso dell’emergenza coronavirus, è risultato contagiato. La cifra, soltanto in apparenza infinitesimale in termini assoluti, è però significativa a livello epidemiologico. Il tasso di positività dei cosiddetti “rientrati” di cui finora si conosce l’esito del test è dell’1%. Un dato …









Leggi la notizia completa