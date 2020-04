Campobello, stasera si torna a depositare l’organico, sabato il 4° intervento di disinfezione

A partire da questa sera, venerdì 17 aprile, a Campobello sarà nuovamente possibile depositare i rifiuti organici all’esterno dalle proprie abitazioni.

Lo rende noto il sindaco Giuseppe Castiglione, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte della piattaforma Raco a conferire nuovamente la parte organica dei rifiuti nell’impianto di compostaggio di Belpasso.

A partire da domani, il servizio di raccolta differenziata in tutto il territorio comunale sarà dunque regolarmente espletato secondo il calendario in vigore.

Inoltre, il Sindaco informa la cittadinanza che, al fine di prevenire i rischi di contagio da COVID 19, domani sera, sabato 18 aprile, si terrà il quarto intervento di disinfezione del territorio comunale.

Anche questo intervento sarà eseguito grazie alla preziosa collaborazione di un gruppo di circa 15 agricoltori campobellesi, che in maniera assolutamente gratuita metteranno nuovamente a disposizione i propri mezzi, e della Made Fruit, che ha donato il …









