Campobello. Il lettore scrive: “Proposta per ricordare la ricorrenza del 25 Aprile”

Si sta avvicinando la ricorrenza del 25 aprile. In quel giorno, l'Italia repubblicana ricorda la liberazione dell'Italia intera dell'occupazione militare tedesca, come pure la caduta del fascismo. Insomma, il ritorno alle libertà civili e democratiche.

I militari sia della Wehrmacht che delle SS in Italia, durante l’occupazione militare, tranne che in Sicilia, Calabria e Basilicata, da Napoli in su hanno lasciato alle loro spalle lutti e devastazioni. Inoltre, si sono appropriati di circa l’80% delle nostre riserve auree, senza contare le opere d’arti trafugate. Ciononostante, l’ITALIA povera del 1953, insieme ad altri 21 Stati, con grande generosità aderì all’accordo internazionale di Londra e cancellò il debito alla Repubblica Federale Tedesca. Solo gli Stati e le banche di Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno preteso il pagamento dei debiti contratti dalla Germania …









