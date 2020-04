Calatafimi Segesta, a fuoco un ettaro di sottobosco. Canadair per spegnere le fiamme

E’ dovuto intervenire anche un canadair per spegnere le fiamme che hanno distrutto un ettaro di sottobosco nei pressi del santuario di Maria Santissima del Giubino nel territorio di Calatafimi. La zona è già stata teatro di diversi incendi boschivi che in questi anni che hanno devastato parte del patrimonio naturale di quei luoghi.

L’incendio si è sviluppato mercoledì scorso e per spegnerlo sono intervenuti sia i vigili del fuoco di Alcamo che gli uomini della forestale che sono stati impegnati per oltre sei ore nelle operazioni di spegnimento.

Sconosciute le cause alla base dell'incendio e non è stato possibile individuare se questo abbia avuto uno o più punti di inneschi. Quando sono intervenuti forestali e vigili del fuoco, l'incendio era già molto ampio. Fortunatamente nella zona non vi erano abitazioni ma è stato comunque difficile raggiungere la zona del rogo.









